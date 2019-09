Ex-Formel-1-Fahrer Michael Schumacher. Archivbild

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Ex-Formel-1-Star Michael Schumacher ist laut "Le Parisien" zu einer medizinischen Behandlung in Paris. Der 50-Jährige unterziehe sich demnach im Georges-Pompidou-Krankenhaus einer Stammzelltherapie. Nach dem Eingriff könne Schumacher am Mittwoch die Klinik wieder verlassen. Weder die Klinik noch die Familie bestätigten die Meldung.



Dem Bericht zufolge würden Schumacher Stammzellen eingesetzt, um Entzündungen vorzubeugen. Der Rekordweltmeister werde bereits zum dritten Mal in der Pariser Klinik behandelt.