Gegen Pervin Buldan wird wegen «Terrorpropaganda» ermittelt. Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Gegen die neue Vorsitzende der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in der Türkei wurden einen Tag nach der Wahl Ermittlungen wegen "Terrorpropaganda" eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft in Ankara ermittele laut Anadolu gegen Pervin Buldan sowie den Abgeordneten Sirri Süreyya Önder.



Beide hatten auf dem Parteikongress die Militäroperation gegen die Kurden-Miliz YPG in Nordwestsyrien scharf kritisiert. Buldan regte zudem Friedensverhandlungen mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK an.