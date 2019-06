Boris Johnson will Nachfolger von Theresa May werden. Archivbild

Quelle: Rui Vieira/AP/dpa

Der Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, muss nun doch nicht wegen angeblicher Brexit-Lügen vor Gericht. Das entschied Londons High Court in zweiter Instanz.



Der private Kläger, Marcus Ball, hatte dem Ex-Außenminister vorgeworfen, die Öffentlichkeit mit Lügen beim Referendum 2016 in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es vor allem um die Summe, die London wöchentlich an die Europäische Union zahlt.