Russland lässt den angeblichen US-Spion vorerst nicht frei.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der in Russland festgesetzte angebliche US-Spion kommt vorerst nicht auf freien Fuß. Paul Whelan bleibe weiter in Untersuchungshaft, entschied ein Moskauer Stadtgericht. Die Richter wiesen damit einen Einspruch von Whelans Anwalt zurück. Er hatte gefordert, den Mann auf Kaution wieder freizulassen.



Der 48-Jährige wurde Ende Dezember in Moskau festgenommen. Er soll nach Darstellung des russischen Geheimdienstes als Spion auf frischer Tat ertappt worden sein.