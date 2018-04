Stormy Daniels soll eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben. Quelle: Matt Sayles/Sayles/dpa

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels könnte am Sonntagabend weitere Details über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump enthüllen. Der Sender CBS wollte in seiner Sendung "60 Minutes" ein Interview mit der 39-Jährigen ausstrahlen.



Anders als üblich veröffentlichte CBS vorab keine Auszüge des Gesprächs. Stormy Daniels Anwalt Michael Avenatti kündigte aber indirekt brisante Enthüllungen an. "Genießen Sie den Sonntag und die kommenden Tage..." schrieb er bei Twitter.