US-Präsident Donald Trump hat erneut Vorwürfe der Autorin E. Jean Carroll zurückgewiesen, er habe sie vor 23 Jahren im New Yorker Luxus-Kaufhaus Bergdorf Goodman vergewaltigt. "Nummer eins: Sie ist nicht mein Typ", sagte Trump "The Hill". "Nummer zwei: Es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay?"



Carroll hatte die Anschuldigung am Freitag im "New York Magazine" erhoben. Trump erklärte, die Autorin nie getroffen zu haben. Er warf ihr vor, sie versuche nur, ihr neues Buch zu verkaufen.