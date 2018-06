Parlamentswahlen im Irak (Archiv). Quelle: Ameer Al Mohammedaw/dpa

Der Streit um angebliche Stimmenfälschungen bei der irakischen Parlamentswahl wird immer schärfer. Das Parlament in Bagdad beschloss, dass sämtliche Stimmen per Hand neu ausgezählt werden sollen, wie lokale Medien meldeten.



Die Entscheidung zur Neuauszählung wurde noch vom alten Parlament gefasst. Iraks oberstes Gericht muss das Wahlergebnis noch bestätigen. Erst danach kann das neue Parlament tagen. Bei der Wahl am 12. Mai hatte die Liste des schiitischen Klerikers al-Sadr gewonnen.