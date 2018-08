Der türkische Präsident Erdogan (l.) mit Nicolas Maduro. Archiv Quelle: Uncredited/POOL Presidency Press Service/dpa

Die Türkei hat den "Angriff" auf den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro verurteilt. Der mutmaßliche Anschlag habe die Türkei mit "großer Sorge" erfüllt, teilte das Außenministerium in Ankara mit.



Maduro war nach Angaben der venezolanischen Regierung am Samstag während einer Militärparade in Caracas Ziel eines Anschlags mit Drohnen gewesen. Der Staatschef blieb dabei unverletzt. Nach Angaben des Regierungssprechers Jorge Rodriguez wurden sieben Menschen verletzt.