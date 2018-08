Hintergrund: In der Nacht zum Sonntag war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern gekommen. Ein 35-jähriger Deutscher wurde durch mehrere Messerstiche getötet. Zwei Tatverdächtige, ein 22-jähriger Iraker und ein 23-jähriger Syrer, sitzen in Untersuchungshaft. Gegen einen Syrer und einen Iraker wurden Haftbefehle erlassen. In Reaktion darauf zogen am Sonntag rund 800 Menschen durch die Chemnitzer Innenstadt, darunter gewaltbereite Rechtsextreme. Es kam zu Übergriffen auf Ausländer, der Hitlergruß wurde gezeigt. Am Montagabend wurden bei einer Demonstration der rechten Bürgerbewegung "Pro Chemnitz" insgesamt 20 Menschen verletzt.