Alexander Dobrindt (CSU), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will einen angebotenen Rücktritt von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer nicht hinnehmen. "Das ist eine Entscheidung, die ich so nicht akzeptieren kann." Das sagte Dobrindt in der Sitzung des CSU-Vorstands in München.



Dobrindt habe dafür lang anhaltenden Applaus erhalten. Letztlich habe die Uneinsichtigkeit der Kanzlerin die CSU in die jetzige Situation gebracht, argumentierte er. Die CSU-Sitzung wurde daraufhin zunächst unterbrochen.