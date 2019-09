Die USA und Saudi-Arabien machten dagegen den Iran für die Angriffe verantwortlich, die einen Einbruch der Ölproduktion und einen Anstieg des globalen Ölpreises zur Folge hatten. Teheran wies jede Verantwortung zurück. Durch die Drohnenangriffe wurde die ohnehin angespannte Lage in der Region sowie das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran zusätzlich belastet. In dem Konflikt verschärften die USA erst am Freitag ihre Sanktionen gegen die iranische Zentralbank.