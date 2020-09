Lager für Binnenvertriebene in Syrien. Archivbild

Quelle: Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Wire/dpa

Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien bietet Deutschland den Vereinten Nationen an, 100 Millionen Euro zusätzlich für die Unterbringung und Versorgung notleidender Menschen in der Provinz Idlib bereitzustellen. "Dafür gibt es aber klare Voraussetzungen: Der humanitäre Zugang und der Schutz der Helfer und der Bevölkerung müssen gewährleistet werden", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD).



Nun komme es darauf an, dass Russland und die Türkei bei ihrem Treffen in Moskau dafür die Bedingungen schüfen.