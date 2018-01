Gauland sieht zwischen AfD und FDP Gemeinsamkeiten. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat der FDP eine Zusammenarbeit angeboten. "Wir sind Konkurrenten, aber zum Teil mit gleichgerichteten Zielen", sagte Gauland in einem gemeinsamen Interview mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Vielleicht könne man ja einmal gemeinsame Initiativen entwickeln.



Kubicki erteilte ihm jedoch eine Abfuhr. "Solange ich Führungsverantwortung in der Partei trage, wird es keine gemeinsamen Initiativen geben", so Kubicki.