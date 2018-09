Andreas Scheuer (CSU) ist Bundesminister für Verkehr. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht auch die Autoindustrie in der Pflicht, um Inhabern älterer Diesel-Autos Fahrverbote zu ersparen. Es müssten "höchst attraktive Angebote für den Wechsel in saubere Autos gemacht werden", sagte er der "FAZ".



Er spreche gerade mit den Herstellern, zu welchem Preis diese alte Diesel-Autos in Zahlung nehmen könnten. Nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Scheuer ein Konzept für technische Verbesserungen alter Diesel angekündigt.