Ein Schüler hält ein deutsch-persisches Wörterbuch. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Immer mehr Schüler besuchen Unterricht in der Herkunftssprache ihrer Eltern, der von deutschen Behörden organisiert wird. Elf Bundesländer bieten derzeit einen solchen herkunftssprachlichen Unterricht an, wie der Mediendienst Integration berichtet.



Gleichzeitig sinkt das Interesse an dem Unterricht, den die Konsulate einiger Länder anbieten. Dieser freiwillige "Konsulatsunterricht" wurde 1964 eingeführt. "Gastarbeiter"-Kinder sollten auf die Rückkehr ins Heimatland vorbereitet werden.