Zwei Kosmonauten haben bei einem schwierigen, achtstündigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS das Loch an der angedockten russischen Raumkapsel untersucht. Die beiden Russen machten Fotos und Videos von dem nur zwei Millimeter großen Leck, das im August aus noch ungeklärten Gründen entstanden war.



In der Station unterstützte der deutsche Astronaut Alexander Gerst die beiden. Gerst und zwei Kollegen sollen in gut einer Woche mit der beschädigten Kapsel zur Erde zurückkehren.