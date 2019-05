Asia Bibi schlug in Pakistan großer Hass entgegen. Archiv

Quelle: Shahzaib Akber/EPA/dpa

Die in Pakistan von Islamisten massiv angefeindete Christin Asia Bibi hat nach mehr als acht Jahren Haft das Land verlassen. "Bibi hat das Land verlassen und ist in Kanada angekommen", sagte ihr Anwalt. Wann genau die 51-jährige Katholikin ausgereist ist, sagte er nicht.



Bibi war vor acht Jahren in dem muslimisch geprägten Land wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. 2018 hatte der Oberste Gerichtshof das Urteil aufgehoben. Das löste massive Proteste radikalislamischer Gruppen aus.