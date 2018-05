Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will pflegende Angehörige von Bürokratie befreien. "Mein Eindruck ist, und das müssen wir besser machen: Wir haben so viele Bausteine, dass der Überblick verloren gegangen ist", sagte Spahn in der ZDF-Sendung "maybrit illner spezial" mit Blick auf staatliche Förderangebote für die häusliche Pflege.



"Und wenn man schon aus dem Gefühl heraus einen Sekretär bräuchte, um das organisieren zu können, dann ist das eben ausdrücklich nicht das, was gewollt ist."