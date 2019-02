Nach dem Todesfall hatte es in Köthen mehrere Demonstrationen und Aufmärsche von Rechtsextremen gegeben. Auch überregionale und internationale Medien berichteten über die Ereignisse in der sachsen-anhaltischen Stadt. Kurz zuvor war bereits das sächsische Chemnitz in die Schlagzeilen geraten, weil es am Rande des Stadtfestes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen war, die eskalierte. In der Folge wurde ein Deutsch-Kubaner erstochen. Der tödliche Vorfall löste eine Reihe ausländerfeindlicher Proteste in der Stadt aus.