Im Prozess um einen der größten Steuerskandale in der Geschichte der Bundesrepublik hat einer der beiden angeklagten Ex-Banker ausführlich ausgesagt. Die Tricksereien um Aktiengeschäfte ("Cum-Ex") hätten in der Finanzbranche einen "industriellen Charakter" angenommen, sagte Martin S. am Mittwoch vor dem Landgericht Bonn: "Cum-Ex umfasste ein weites Netzwerk von Unternehmen, Personen und Körperschaften." Es sei darum gegangen, "eine maximale Profitoptimierung zu erzielen". Ein Werkzeug dazu sei die "Steueroptimierung" gewesen. Teil des "Cum-Ex"-Karussells sei neben anderen Großbanken auch die Deutsche Bank gewesen, sagte S. Die Deutsche Börse- Tochter Clearstream habe eine wichtige Rolle für die Transaktionen gespielt.