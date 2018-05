Die Anklage in den USA hat für den 70-jährigen Winterkorn daher erst einmal keine unmittelbaren Folgen, lebt er doch in einer Villa in München und somit außerhalb des Zugriffs der US-amerikanischen Justiz. Laut einem Gerichtssprecher ist Winterkorn nicht in Haft. Allerdings sollte Winterkorn vorerst nicht ins Ausland reisen, wenn er nicht ausgeliefert werden will.