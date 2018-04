António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Vor den für Freitag angekündigten neuen palästinensischen Protesten an der Grenze zu Israel hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Zurückhaltung aufgerufen. "Ich unterstreiche meinen Aufruf an alle Beteiligten, alles zu unterlassen, was zu mehr Gewalt führen könnte", sagte Guterres. Zivilisten müssten ihr Recht auf Demonstrationen ausüben können.



Palästinenser im Gazastreifen haben angekündigt, an der Grenze zu Israel Tausende von Autoreifen verbrennen, um eine "Rauchwand" zu erzeugen.