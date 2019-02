Die Mauer soll kommen. Bereits fünf Tage nach seinem Amtsantritt hat der neue US-Präsident Donald Trump mit einem seiner zentralen Wahlkampfversprechen ernst gemacht - und per Dekret den Startschuss für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gegeben.



Nach Trumps Willen soll Mexiko die gigantische Anlage an der 3.200 Kilometer langen Grenze finanzieren. Im Wahlkampf begründete er dies mit der Ankündigung, andernfalls die Anti-Terror-Gesetze so verschärfen zu wollen, dass Menschen ohne Papiere kein Geld mehr ins Ausland überweisen können. "Es ist eine einfache Entscheidung für Mexiko: Einmal fünf bis zehn Milliarden Dollar zahlen um sicherzustellen, dass weiter Jahr für Jahr 24 Milliarden in das Land fließen", erklärte er seine Rechnung. Denn viele Mexikaner in den USA unterstützen mit ihrem Verdienst ihre Familien zuhause. Neben dem Überweisungsverbot setzte Trump im Wahlkampf auf höhere Visa-Gebühren und Zölle als Druckmittel.



Die mexikanische Regierung wiederum weigert sich strikt, die Kosten zu übernehmen. Sie sollen deshalb zunächst aus der US-Staatskasse vorgeschossen werden. Eine offizielle Schätzung liegt bislang nicht vor. Nach Angaben mancher Experten könnten sie bei mehr als 20 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro) liegen.

