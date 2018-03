Vieles ist anders an diesem Tag, vieles für Merkel aber auch Routine. Der Ablauf ist ein großes Hin und Her in vier Akten: Wahl im Bundestag, Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue abholen, wieder zurück in den Bundestag: Amtseid leisten, dann wieder Bellevue zur Ernennung des Kabinetts, die danach alle ihren Amtseid im Bundestag leisten. Das dauert Stunden. Während dessen diskutieren die Abgeordneten, wer denn nun Merkel heimlich nicht gewählt habe: Die SPD sagt die Union, die Union sagt die SPD, und die Opposition spricht von einem Fehlstart und wittert einen Autoritätsverlust der Kanzlerin, noch bevor es losgegangen ist. Vielleicht lässt Merkel deswegen den Zusatz vorangegangener Jahre "ich bedanke mich für das Vertrauen" weg, als sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gefragt wird, ob sie die Wahl annimmt. Sie sagt nur: "Herr Präsident, ich nehme die Wahl an."