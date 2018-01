Doch was sind die Konsequenzen? Unterschwellig tobt bereits ein massiver Richtungsstreit in der CDU. Ein "weiter so" in der Bundes- und Flüchtlingspolitik könne es nicht geben, moniert der Vorsitzende der sächsischen JU, Alexander Dierks. Und Ministerpräsident Stanislaw Tillich macht deutlich, dass er inhaltlich gerne wieder weiter nach rechts rücken würde. Es habe nicht ausreichend liberal-konservative Angebote an den Wähler gegeben. Und beim konservativen Dialog dürfe der "Mainstream" keine Stoppschilder setzen. "Die müssen weg!", fordert er unter großem Applaus im Saal. Gleichzeitig beteuert Paul Ziemiak auf Nachfrage: "Soll die Union nach rechts rücken? Ich finde Nein!", um gleich nachzuschieben: "Rechts von der Union darf es in den Parlamenten keine politische Kraft geben."