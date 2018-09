Es ist vielleicht nur ein Detail. Nichts Besonderes, auf den ersten Blick. In der Auseinandersetzung um den noch amtierenden Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen übernimmt Annegret Kramp-Karrenbauer die Kommunikation in ihre Partei hinein. Die CDU-Generalsekretärin verschickt in dieser Woche gleich zwei Mails an die eigenen Mitglieder. Die Dringlichkeit spricht aus jeder Zeile. Es gehe hier nicht mehr nur um Maaßen, sondern um die Frage, "ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können", schreibt sie. Ihre Botschaft: Der Bruch der Koalition steht im Raum.