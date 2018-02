Der Druck auf Angela Merkel ist groß. Er kommt aus der eigenen Partei. Doch Forderungen, sie möge zumindest den CDU-Vorsitz in absehbarer Zeit abgeben, weist Merkel zurück. "Ich empfinde keinen Autoritätsverlust", sagt Merkel in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Und kündigt an, vier Jahre lang Kanzlerin und CDU-Vorsitzende bleiben zu wollen. "Für mich gehören beide Ämter in eine Hand", so Merkel. Sie wolle aber durchaus einen Verjüngungskurs ihrer eigenen Partei ermöglichen. Wer für ihre Partei ins Kabinett eintrete, das solle bis zum CDU-Parteitag am 26. Februar bekannt werden.