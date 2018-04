Es soll jetzt ja alles anders werden. Wieder einmal verspricht Merkel schnelles Internet. "Bis 2025 wollen wir flächendeckend in Deutschland gigabitfähige Netze haben", verspricht Kanzleramtschef Helge Braun. Damit sollen Surfgeschwindigkeiten von 1.000 MBit pro Sekunde und mehr möglich werden. "Wir fördern in Zukunft nur noch Glasfaser und sind bereit, dafür sehr viel Geld in die Hand zu nehmen", sagt Braun heute.de. Er spricht von einer "neuen Förderstrategie".