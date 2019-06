Angela Merkel äußert sich vor zu EU-Spitzenkanidaten. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bekräftigt, bei der Besetzung der Spitzenposten in der EU nach der Europawahl am Spitzenkandidatenprinzip festzuhalten. Sie glaube nicht, dass dieses Prinzip im Gegensatz zur Festlegung auf eine Person schädlich für die deutsche Position sei, sagte Merkel.



Das könne ja auch eine "produktive Spannung" auf dem EU-Gipfel bedeuten, fügte sie hinzu. Keine Parteiengruppe könne alleine entscheiden. Man werde jetzt in "großer Ruhe" eine Entscheidung finden.