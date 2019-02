Japan ist in manchen Anwendungsbereichen bei Künstlicher Intelligenz im praktischen Alltag schon weit fortgeschritten. Etwa im Pflegebereich. Auch Japan hat, ähnlich wie Deutschland, eine schnell alternde Gesellschaft. Und so setzt man in dem fernöstlichen Inselstaat in Pflegeheimen immer öfter auf die Unterstützung von Robotern. Das sind nur einfache Tätigkeiten, die dort Maschinen erledigen, aber zahlreiche Delegationen, auch aus Deutschland, sind zum Lernen schon vor Ort gewesen.



Für Angela Merkel liege der Schlüssel für die Anwendung Künstlicher Intelligenz immer in den Daten. Und wie schmal der Grad zwischen nutzvoller Anwendung und Missbrauch sein kann, macht sie deutlich, als sie über Datenhoheit spricht. Europa habe jetzt mit seiner Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einen Rechtsrahmen geschaffen, der zwar manchmal "zu Witzen Anlass gebe", der aber eine andere, vorsichtigere und bewusstere Kultur im Umgang mit Daten schaffen werde. In China gehörten alle Daten dem Staat, in den USA den Firmen - "beides ist nicht gut", sagt Merkel.