Das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Archivbild Quelle: Jonas Güttler/dpa

Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter hat der Verteidiger Freispruch für Angelika W. gefordert. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, zweifacher Mord durch Unterlassen und versuchter Mord, seien nicht haltbar, sagte Anwalt Peter Wüller in seinem Plädoyer am Landgericht Paderborn.



Im Fall einer der beiden toten Frauen seien sich die Gutachter nicht einig gewesen, ob der Tod zu verhindern gewesen wäre. Bei der zweiten sei nicht klar, woran sie überhaupt gestorben sei, so Wüller.