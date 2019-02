Die Modekette Tom Tailor könnte chinesisch werden. Symbolbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Bekleidungskette Tom Tailor soll komplett chinesisch werden. Der Großaktionär Fosun aus China will das Hamburger Unternehmen zu einer Bewertung von rund 96 Millionen Euro übernehmen.



Den Tom-Tailor-Aktionären werden 2,26 Euro je Aktie geboten. Die Offerte liegt damit knapp fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Montag. Tom Tailor kämpfte zuletzt mit Problemen und steckte vor allem wegen der Marke Bonita tief in den roten Zahlen. Fosun ist seit 2014 an Tom Tailor beteiligt.