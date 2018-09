Und in dieser eher ungemütlichen Gemengelage versucht Macron nun, den Wahlkampf für die Europawahl im Mai 2019 in Gang zu bringen. Er möchte - ähnlich wie es ihm in Frankreich gelungen ist - traditionelle Parteiblöcke sprengen und eine Allianz der Pro-Europäer schmieden. "Man kann nicht gleichzeitig Merkel und Orban unterstützen", sagte er am Donnerstag in Luxemburg an die Adresse der konservativen Europäischen Volkspartei EVP.