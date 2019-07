Altmaier (CDU) will sich bei seiner Reise zudem für die deutsche Automobilindustrie starkmachen. "Wir bestehen darauf, dass ein Mercedes, der im amerikanischen Werk in Birmingham gefertigt wurde, nicht besser behandelt wird als ein Mercedes, der in Stuttgart gebaut wurde", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag". Er setze auf ein Industriezollabkommen mit den USA. "Damit würden Zölle für alle wesentlichen Industrieprodukte - einschließlich Autos - auf Null gesetzt." Am Freitag will der Minister ein Mercedes-Werk im US-Bundesstaat Alabama besuchen.