Eine Mitarbeiterin im Frauenhaus «Cocon» in Berlin.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Immer neue Schutzsuchende melden sich, aber viele bisherige Bewohnerinnen können nicht ausziehen: Der angespannte Wohnungsmarkt wird für Frauenhäuser zunehmend zu einem Problem. Sie bekämen zu spüren, dass der soziale Wohnungsbau jahrzehntelang vernachlässigt worden sei, sagte die Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung, Heike Herold.



Bezahlbare Wohnungen fehlten nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in der Fläche. Dabei gebe es ohnehin schon zu wenig Plätze in Frauenhäusern.