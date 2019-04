Eine Ergotherapeutin spricht mit einer alten Frau in einem Pflegeheim.

Quelle: dpa

Hilfskräfte in der Altenpflege verdienten in Vollzeit im Mittel lediglich rund 1.940 Euro pro Monat - knapp 61 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland. Pflegekräfte in der Krankenpflege sind demgegenüber besser gestellt und liegen - mit im Schnitt 3.200 Euro - im Bereich des mittleren Lohns aller Berufsgruppen in Deutschland.



Die Studienautorinnen Michaela Evans und Christine Ludwig haben die Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit für die Jahre 2017 und 2012 ausgewertet. Dabei wird deutlich, dass sich die Entgelte von Altenpflegekräften sehr stark nach Beruf, Region und Art der Pflegeeinrichtung unterscheiden. So verdienen Altenpflegekräfte, die in Krankenhäusern arbeiten, deutlich besser als in Senioreneinrichtungen oder der ambulanten Pflege - auch, weil in Kliniken häufiger ein Tarifvertrag gilt. Besonders niedrig ist die Bezahlung in der ambulanten Altenpflege, wo besonders selten nach Tarif gezahlt wird.