Tote Babys in englischer Klinik - Ermittlungen wegen Mord. Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Eine Mitarbeiterin eines britischen Krankenhauses soll mindestens acht Babys getötet haben. In weiteren sechs Fällen wird ihr versuchter Mord vorgeworfen. Die Polizei hat die Frau festgenommen. Sie arbeitete in der Neugeborenen-Abteilung einer Klinik in Chester im Nordwesten Englands.



Die Ermittler machten keine Angaben, ob die Verdächtige Ärztin oder Krankenschwester ist. Insgesamt würden 17 Todesfälle und 15 nicht-tödliche Kollapse bei Babys zwischen März 2015 und Juli 2016 untersucht.