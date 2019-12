Wenn Afrika jetzt nicht den Sprung in die erneuerbaren Energien schafft und das eben auch mit Technik aus Europa, dann ist auch das Pariser Klimaabkommen im Grunde nutzlos.

Steiner: Diese 100 Milliarden jährlich, die durch das Pariser Klimaabkommen bestätigt worden sind, sind letztlich eine wirtschaftliche Investition. Sie sind eine Investition in eine gemeinsame Energiepolitik der Zukunft und vor allem auch in die Märkte der Zukunft, die ein Land wie Deutschland sehr gut bedienen kann. Afrika alleine wird in den nächsten 30 bis 40 Jahren 1,4 Milliarden, vielleicht sogar bis zu zwei Milliarden Menschen an Stromnetze anschließen. Ein enormer Markt.



Wichtiger aber: Wenn Afrika jetzt nicht den Sprung in die erneuerbaren Energien schafft und das eben auch mit Technik aus Europa, dann ist auch das Pariser Klimaabkommen im Grunde nutzlos. Für manche erscheint es erst einmal eine sehr hohe Summe Geld und es ist auch viel Geld. Aber wir vergessen manchmal, dass allein in Deutschland über 20 Jahre jedes Jahr hundert Milliarden in die Wiedervereinigung investiert wurden. Nur ein Land, ein Moment in unserer Geschichte, hundert Milliarden pro Jahr. Jetzt geht es um mehr als sieben Milliarden Menschen und um deren Wohlergehen.