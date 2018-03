Danach führt die NO2-Konzentration zu erheblichen Gesundheitsbelastungen in Deutschland. Für das Jahr 2014 weist die Studie knapp 6.000 vorzeitige Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus, die auf Langzeitbelastungen mit Stickstoffdioxid zurückgeführt werden können. Bezogen sei das nur auf die sogenannte Hintergrundbelastung in Stadt und in ländlichen Gebieten, die Spitzenbelastungen aus dem Verkehr der ‚hot spots‘ wie am Stuttgart Neckartor seien noch nicht einmal eingerechnet. Also sind die echten Todeszahlen wahrscheinlich viel höher, so das Umweltbundesamt.