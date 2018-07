UN-Generalsekretär António Guterres. Archivbild Quelle: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Anschlag auf das Hauptquartier der Anti-Terror-Truppe der Staaten der Sahelzone in Mali verurteilt. Die sogenannte G5-Truppe spiele eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von gewaltsamem Extremismus und Terrorismus und müsse künftig von der internationalen Gemeinschaft noch stärker unterstützt werden, so Guterres.



Bei dem islamistischen Terroristen zugeschriebenen Anschlag waren am Freitag zwei malische Soldaten und drei Angreifer getötet worden.