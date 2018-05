Bundeswehreinsatz in Mali. Quelle: Kristin Palitza/dpa

Bei einem Angriff mutmaßlicher Terroristen auf einen Armeestützpunkt in Mali sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Es gab zahlreiche Verletzte. Laut Militär kam es in der Stadt Soumpi südwestlich von Timbuktu zu einem Gefecht. In dem westafrikanischen Land sind auch Bundeswehreinheiten an einer UN-Friedensmission beteiligt.



Erst am Donnerstag waren bei der Explosion eines Sprengsatzes und bei Kämpfen mit mutmaßlichen islamistischen Terroristen mehr als 20 Menschen getötet worden.