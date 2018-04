Blaulicht (Symbolbild). Quelle: Armin Weigel/dpa

Ein Unbekannter hat einen 18 Jahre alten Asylbewerber in Oberbayern angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar, hieß es von der Polizei.



Der Somalier war zu Fuß in Moosburg an der Isar unterwegs, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Angreifer fügte dem Somalier Stichverletzungen zu. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Fahndung läuft. Der Verletzte musste notoperiert werden. Zur Tatwaffe wollte sich die Polizei nicht äußern.