Anschlag in Burkina Faso: Mindestens vier Tote. Quelle: Uncredited/AP/dpa

In Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, haben Unbekannte die Zentrale der Streitkräfte und die französische Botschaft angegriffen. Erste Anzeichen ließen einen Terroranschlag befürchten.



Bei der Attacke gegen die französische Botschaft seien vier Angreifer getötet worden, erklärte die Regierung. Wie viele Menschen darüber hinaus verletzt oder getötet wurden, blieb zunächst unklar. Das Auswärtige Amt in Berlin forderte Reisende auf, "Bewegungen in Ouagadougou vorerst zu vermeiden".