Karamba Diaby: Einschusslöcher in der Scheibe

Quelle: Johannes Stein/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Schüssen auf das Büro des SPD-Abgeordneten Karamba Diaby planen die Sozialdemokraten ein Krisentreffen für mehr Schutz für Politiker. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil habe die Generalsekretäre oder Geschäftsführer aller Bundestagsparteien mit Ausnahme der AfD angeschrieben, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Am Mittwoch waren an einer Scheibe des Bürgerbüros Diabys in Halle (Sachsen-Anhalt) Einschusslöcher festgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Es fehlt jede Spur.