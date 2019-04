Im Südwesten Pakistans kommt es immer wieder zu Unruhen. Archiv.

Quelle: Matiullah Achakzai/EPA/dpa

Bewaffnete Männer haben in Südwestpakistan mindestens 14 Menschen getötet. Diese waren laut Polizei in der Provinz Baluchistan in einem Bus unterwegs, als Unbekannte in Militäruniform sie kurz nach Mitternacht überfallen haben.



Nur zwei Passagiere konnten entkommen, heißt es vom Geheimdienst. Über das Motiv der Angreifer gebe es noch keine Erkenntnisse. In dem Bus saßen auch Soldaten. Baluchistan grenzt an Afghanistan und den Iran und gilt als Unruheprovinz Pakistans.