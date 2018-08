Sichergestellte Gegenstände nach dem Angriff auf einen Fanbus. Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach dem Angriff auf einen Fanbus des 1. FC Union Berlin in Köln ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Alle anderen Festgenommenen seien wieder auf freiem Fuß. Das teilte ein Kölner Polizeisprecher mit.



Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht zu Dienstag 28 Männer in Gewahrsam genommen. Gegen einen 24 Jahre alten Kölner sei nun ein Haftbefehl verhängt worden. Nach der Partie zwischen Köln und Berlin war es zu schweren Ausschreitungen gekommen.