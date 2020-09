Trauerfeier für Arzt von Weizsäcker. Archivbild

Knapp vier Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Dem 57-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt, werden Mord an von Weizsäcker und Mordversuch an einem Polizisten vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.



Der Mann soll den Arzt - Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker - am Abend des 19. November 2019 direkt nach einem Vortrag aus dem Zuschauerraum heraus angegriffen haben.