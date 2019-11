Trauer um Fritz von Weizsäcker in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Der Polizist, der den tödlichen Angriff auf den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker verhindern wollte, hat tiefe Schnittwunden an den Händen erlitten. Er wurde auch an Hals und Brust verletzt. Der Mann schilderte der "Bild"-Zeitung die Ereignisse.



Er habe sich vor den Angreifer gestellt und in die Messerklinge hineingegriffen, um zu verhindern, dass der Mann weiter auf den Arzt einstechen könne. Der Angreifer habe sich losgerissen und ihn mit dem Messer an Hals und Brustkorb getroffen.