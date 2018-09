Polizisten auf dem Garibalidiplatz in Mexiko-Stadt Quelle: reuters/gustavo graf

Als Mariachi-Musiker verkleidete Männer haben auf einem bei Touristen und Einheimischen beliebten Platz im Zentrum von Mexiko-Stadt fünf Menschen erschossen. Acht weitere Menschen wurden verletzt. Die Behörden korrigierten in der Nacht die Opferzahlen. Der Angriff auf dem Garibaldi-Platz fand am späten Freitagabend statt.



Laut Staatsanwaltschaft starben drei Männer noch am Tatort, zwei Frauen erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.