Gedenkfeier in Hiroshima für die Opfer des Atombombenabwurfs.

Quelle: Ryosuke Ozawa/Kyodo News/AP/dpa

Mit Blick auf das Ende des Abrüstungsabkommens INF zwischen den USA und Russland hat Hiroshimas Bürgermeister zur atomaren Abrüstung in der Welt aufgerufen. Bei einer Gedenkzeremonie zum 74. Jahrestag des Abwurfs einer US-Atombombe auf die japanische Stadt rief er sein Land auf, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 beizutreten.



Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe ging in seiner Rede am Gedenktag auf den Vertrag nicht ein. 1945 starben bei dem Angriff schätzungsweise 140.000 Menschen.